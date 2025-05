"Muito honrada por abrir os concertos do Shawn Mendes este verão. Muito obrigada, Shawn", escreveu a artista portuguesa nas redes sociais, realçando o entusiasmo de o estar a fazer com a "muito especial" Lubiana, artista belga de origem camaronesa.

De acordo com o cartaz partilhado por MARO, a artista portuguesa e Lubiana vão fazer as primeiras partes dos concertos de Shawn Mendes em Cracóvia, na Polónia, no dia 05 de agosto, em Colónia, na Alemanha (12 de agosto), Londres, no Reino Unido (dia 16), Amesterdão, nos Países Baixos (dia 20), Madrid, em Espanha (dia 26), e Lisboa, na MEO Arena, no dia 28.

"Vindo de uma série de atuações arrebatadoras como cabeça de cartaz em festivais pela América Latina em 2025, o cantor e compositor multi-platina e nomeado aos Grammys, Shawn Mendes, acaba de anunciar que estará 'On The Road Again' este ano, com novas datas adicionadas à digressão na Europa e América do Norte", indicou a promotora Last Tour, em comunicado divulgado na quinta-feira.

Os bilhetes -- ainda sem valores divulgados - vão estar em pré-venda a partir de quarta-feira, às 10:00, com a venda geral a começar no dia 06 de junho.

Em 2022, Shawn Mendes cancelou a digressão mundial que tinha em curso e incluía um concerto em Lisboa, em junho de 2023, devido a questões de saúde mental.

De ascendência portuguesa, Shawn Peter Raul Mendes deu-se a conhecer em 2013. Participou, posteriormente, num concurso televisivo de talentos, e tem já editados vários álbuns de estúdio.

O músico já recebeu 13 prémios da Sociedade de Autores e Compositores do Canadá (SOCAN), dez do canal televisivo MTV Europa, oito iHeartRadio MuchMusic Video Awards, do Canadá, e foi duas vezes nomeado para os Grammy, dos Estados Unidos. Em 2018, a revista Time apontou-o como uma da "100 pessoas mais influentes do mundo".

MARO é o nome artístico de Mariana Secca, cantora e multi-instrumentista lisboeta que fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018, editou o primeiro álbum, homónimo, dividido em três volumes e que condensa, de forma cronológica, tudo aquilo que compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos nos Estados Unidos.

Tendo a Internet como principal aliado e âncora na divulgação, MARO disponibilizou no portal Youtube dezenas de vídeos com músicos que passaram por Berklee, com quem gravou o álbum de estreia, e também as gravações feitas nos últimos dois anos, de duetos à distância com artistas como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D'Santiago.

