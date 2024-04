Questionado à margem da inauguração das comemorações do 25 de Abril na Guiné-Bissau, o embaixador Miguel Cruz Silvestre salientou que "há questões técnicas que estão envolvidas" e disse desconhecer o ponto da situação, mas que acredita que, do lado português, é objetivo que este assunto "continue a ser prioritário", assim como "para as autoridades guineenses".

Há várias semanas que a RTP e a RDP África não chegam aos espectadores guineenses em sinal aberto, devido a problemas no centro emissor de Nhacra.

A ministra da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Conceição Évora, disse esta semana à Lusa que o problema afeta também emissoras estatais guineenses e outras que emitem a partir deste local.

Segundo explicou, começou por haver uma avaria num transmissor e posteriormente um incêndio destruiu material e equipamento elétrico, obrigando o Governo guineense a repor o mesmo.

A governante adiantou que está a ser feita a aquisição do equipamento fora da Guiné-Bissau e que a retoma das transmissões poderá ocorrer dentro de "uma a duas semanas", dependendo do tempo que demorar a chegar.

