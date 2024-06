Portal das Matrículas com constrangimentos devido a "elevado número de acessos"

O Portal das Matrículas está com constrangimentos devido ao "elevado número de acessos" desde sábado, quando abriram as inscrições dos 6.º ao 9.º e 11.º anos, estando em curso otimizações do 'site', segundo o Ministério da Educação.