"Quero falar a quem trabalha. Quem trabalha é a maioria do país. E, estranhamente, a política faz-se para uma minoria. E nós queremos acabar com isso. Nós queremos que a política se faça para a maioria", advogou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas em Almeirim, distrito de Santarém.

Ao quarto dia de campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 18 de maio, a caravana bloquista foi até Almeirim para mostrar solidariedade com uma concentração de dezenas de trabalhadores da Sumol/Compal que hoje estão em greve.

A ação decorreu, curiosamente, junto a um cartaz do PS, com uma fotografia do secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, que na noite anterior, num comício no mesmo distrito, também rejeitou um governo para "uma minoria".

Mortágua salientou que "a família que é dona" da empresa que detém a Sumol e Compal "está na lista dos 50 mais ricos do país", em contraste com estes trabalhadores que "representam a maioria das pessoas do país".

"Trabalham muito, acordam cedo, deitam-se tarde, trabalham por turnos, trabalham à noite e levam para casa, no final de tanto esforço, mil euros. Porque os salários não foram aumentados ao longo do tempo, porque o subsídio de alimentação não acompanhou o aumento dos alimentos, porque não conseguem ter uma recompensa pelo trabalho por turnos que fazem e sentem que o seu esforço dá cada vez menos salário", criticou.

A deputada e economista argumentou que "todos os partidos" falam sobre a aproximação cada vez maior entre salário mínimo nacional e o salário médio, "mas ninguém sabe como é que aumenta o salário médio", deixando apenas "o desejo no ar".

Mortágua defendeu que o salário médio pode ser aumentado através de instrumentos como a negociação coletiva, que dá mais força às reivindicações dos trabalhadores, mas não só, insistindo numa proposta que o BE leva a estas eleições no seu programa eleitoral.

"Nós achamos que o subsídio de refeição deve ser obrigatório no setor privado. Às vezes, tomamo-lo como garantido, ele não é. Há muitos trabalhadores do setor privado que não têm subsídio de refeição. Ele deve ser obrigatório no privado, como é no público, e deve ter um valor mínimo de 10 euros", defendeu.

A líder do BE afirmou que existem "várias formas" de aumentar salários, mas apenas uma certeza: "eles têm mesmo de ser aumentados". Caso contrário, a extrema-direita poderá capitalizar com a frustração dos trabalhadores, avisou.

Falando aos grevistas, Mortágua lembrou que o BE tem vindo a propor o alargamento de direitos para quem trabalha por turnos.

Contudo, alertou, quando as propostas chegam à Assembleia da República são necessários deputados do BE que as aprovem.

"Quanto mais força a vossa luta tiver, mais força aquela proposta tem no parlamento. O parlamento não existe fora da vida das empresas e das pessoas. (...) A vossa força, tenho a certezinha, é também a nossa força", rematou.

Nesta ação participou também o cabeça-de-lista do BE para o distrito de Santarém, Bruno Góis, círculo no qual o partido pretende reconquistar a representação parlamentar perdida em 2022.

