"Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos", lê-se na nota divulgada pelo hospital.

Os médicos também informaram que o ex-Presidente brasileiro será submetido hoje a novos exames.

O boletim médico conclui dizendo que Bolsonaro "continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI".

A piora no quadro clínico acontece um dia depois do ex-Presidente brasileiro ter sido notificado judicialmente no processo que corre contra ele no Supremo Tribunal Federal em que é acusado de liderar uma alegada tentativa de golpe de Estado.

O próprio Bolsonaro gravou e divulgou um vídeo dizendo que uma oficial de justiça apareceu na unidade de cuidados intensivos (UCI), onde se encontra desde que foi operado, para intimá-lo.

Bolsonaro sofreu uma dor de estômago no dia 11 de abril, durante uma digressão política em busca de apoio para um projeto de amnistia para os seus apoiantes condenados por participação na tentativa de golpe de 08 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram atacadas.

Em 13 de abril, foi submetido a uma cirurgia aos intestinos que durou 12 horas.

O ex-Presidente brasileiro já sofreu seis intervenções cirúrgicas na mesma região do abdómen desde que foi esfaqueado por um homem em 06 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral presidencial daquele ano.

CYR // MLL

Lusa/Fim