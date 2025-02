A avioneta, que tinha partido do aeroporto local de Campo de Marte, usado no tráfego de pequenos aviões, com destino à cidade de Porto Alegre, sem passageiros a bordo, tentou uma aterragem de emergência e acabou por se despenhar embatendo na traseira de um autocarro que circulava na via.

O governador do estado brasileiro de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou o acidente e confirmou nas redes sociais as mortes do piloto e do copiloto da aeronave.

O governador destacou a "atuação rápida do Corpo de Bombeiros que em poucos minutos apagou as chamas do acidente, evitando que a tragédia fosse ainda maior".

De acordo com os 'media' locais, entre os feridos, há um motociclista que passava no local e foi atingido por um destroço do avião, que explodiu ao despenhar-se, e uma mulher que estava no autocarro. Outras quatro pessoas terão sido socorridas e levadas para hospitais da região, incluindo o motorista do autocarro atingido.

O incidente, que ocorreu por volta das 07:20 locais (10:20 em Lisboa), levou ao encerramento da Avenida Marquês de São Vicente, uma via movimentada na zona oeste da maior cidade do Brasil, onde a avioneta se despenhou depois de levantar voo no aeroporto Campo de Marte.

A avioneta que sofreu o acidente é um bimotor King Air com capacidade para oito pessoas, mas seguia apenas com as duas vitimas mortais.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também divulgou uma mensagem das redes sociais lamentando o acidente e informou que disponibilizou todas as estruturas de atendimento para socorro às vitimas.

Funcionários da Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de agentes de transito e do setor de transporte, acorreram ao local juntamente com homens do Corpo de Bombeiros, adiantou.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foram acionados para investigar as causas do acidente.

CYR // ANP

Lusa/Fim