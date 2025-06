As vítimas, que estavam à espera de comida na rua Salah al-Din, sul da zona de Wadi Gaza, foram transportadas para o Hospital de Al Awda, segundo as mesmas fontes.

A agência de notícias palestiniana Wafa noticiou também que veículos militares e drones israelitas atacaram cidadãos palestinianos que aguardavam para receber ajuda humanitária esta manhã e acrescentou que as forças israelitas fizeram rebentar vivendas no norte e este da Cidade de Gaza, causando pelo menos três mortos, que foram levados para o Hospital Bautista.

Entretanto, o diretor da ala de maternidade e pediatria do Hospital Naser de Khan Yunis, no sul do enclave, advertiu que os bebés prematuros na Faixa podem começar a morrer dentro de 48 horas, por falta de uma forma de os alimentar.

O alerta foi feito através de um vídeo partilhado pelo Ministério da Saúde de Gaza.

O ministério assegurou que o número de mortos devido à ofensiva israelita iniciada em outubro de 2023 ascende a 55.637 e que 129.880 pessoas ficaram feridas.

A estes números há que somar pessoas ainda desaparecidas e milhares que se estima que tenham morrido por doenças ou falta de recursos e assistência médica durante a guerra.

A operação militar israelita na Faixa de Gaza já provocou a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

