Numa visita à Lagoa de Albufeira, em Sesimbra, Paulo Raimundo mostrou-se convencido de que será possível nas legislativas de 18 de maio assegurar o regresso ao parlamento do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), que integra com o PCP a Coligação Democrática Unitária (CDU).

Para o secretário-geral do PCP, essa possibilidade não é "uma fezada", mostrando-se convencido e com "muita confiança" de que "é possível" isso acontecer no círculo de Setúbal, com a eleição de Heloísa Apolónia.

"É mesmo assim que nós nos sentimos. O distrito de Setúbal tem esta possibilidade de eleger o Partido Ecologista "Os Verdes", neste caso a Heloísa, como deputada, e uma deputada com esta coragem para este embate", afirmou Paulo Raimundo.

Apesar de nas últimas duas eleições, a CDU só ter conseguido eleger um deputado por Setúbal (ao contrário dos três em 2019 e quatro em 2015), Paulo Raimundo mostrou-se confiante no regresso do PEV através daquele distrito.

"Não é só uma questão de possibilidade. É uma questão de possibilidade e de necessidade de a CDU crescer", alegou.

Na visita à Lagoa de Albufeira, foi Heloísa Apolónia, deputada até 2019, que fez as introduções e chamou a atenção para uma intervenção estrutural por parte do Estado que tardava em chegar àquela área de preservação de biodiversidade, uma situação que simboliza uma "desresponsabilização do Ministério do Ambiente" e uma falta de meios para dar resposta a problemas ambientais.

Durante a ação, a antiga deputada do PEV e Paulo Raimundo receberam uma posição de cerca de 150 cidadãos que apelava a um regresso de "Os Verdes" ao Parlamento, documento entregue pela mão de Fernanda Rodrigues, presidente da Associação dos Cidadãos pela Arrábida e Estuário do Sado.

O PEV "defende os problemas ambientais a sério", disse a ativista ambiental, considerando que "Os Verdes" não são "'baby' ambientais nascidos sabe Deus de onde e fazem muita falta".

Após receber o documento, Heloísa Apolónia disse que é justamente naquele círculo eleitoral que há "a possibilidade real" de isso acontecer.

"Agradecemos muito o apoio", acrescentou a antiga deputada do PEV, que conhecia Fernanda Rodrigues de lutas pela Arrábida e contra a coincineração de resíduos tóxicos.

Heloísa Apolónia assegurou que o PEV está preparado "e com força" para ser uma "representação de proximidade, de denúncia, de proposta e de valorização de tudo aquilo que promove a qualidade de vida das populações".

JGA // PC

Lusa/Fim