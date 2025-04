"É com grande tristeza que o grupo parlamentar do MpD se junta ao luto pela morte do Papa Francisco, um homem de fé inabalável, exemplo de humildade, simplicidade e amor ao próximo. O seu legado de diálogo e união vai continuar a inspirar-nos na construção de um mundo melhor para todos", afirmou Celso Ribeiro, em nome da bancada.

O líder da bancada parlamentar disse que, embora a partida do Papa deixe um vazio, o seu legado permanecerá vivo nos gestos de solidariedade e compaixão com que inspirou o mundo.

"Que a energia e sabedoria do Papa Francisco continue a iluminar o mundo e Cabo Verde. Que o seu legado de amor e solidariedade nos guie na construção de um mundo mais justo e humano", concluiu.

Démis Almeida, deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), considerou o Papa uma "figura humanista" que sempre defendeu a dignidade humana, a igualdade e a justiça social.

"Ele orientou uma diplomacia voltada para a paz, a dignidade e a concórdia entre os povos. Foi uma figura que deixou uma marca indelével no mundo", afirmou.

Dora Pires, deputada da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição), também expressou solidariedade, destacando que o Papa foi um homem íntegro que mostrou, através da sua vida, a importância da paz, do amor e da solidariedade.

"O que ficará na memória de todos nós é a sua frase: 'não pode haver paz onde não há liberdade religiosa, de pensamento ou de expressão'. Devemos respeitar e amar uns aos outros, lembrando que estamos aqui de passagem e devemos fazer o melhor", afirmou.

Cabo Verde concluiu na quarta-feira o luto nacional de dois dias, decretado pelo Governo.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, depois de estar internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo recebido alta a 23 de março.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

As cerimónias fúnebres terão lugar no sábado, às 10:00 locais (09:00 em Lisboa), na Praça de São Pedro, e o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, estará presente.

O corpo será depois trasladado para a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde o Papa será sepultado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica.

RS // MLL

Lusa/Fim