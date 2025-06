Os críticos da medida dizem que a aprovação de tal diploma cedeu a soberania dinamarquesa aos Estados Unidos.

A legislação aprovada amplia um acordo militar anterior, assinado em 2023 com o Governo do Presidente Joe Biden, nos termos do qual as tropas norte-americanas tinham acesso generalizado às bases aéreas do país escandinavo.

Os novos termos deste diploma vão no sentido do desejo de Trump de tomar o controlo da ilha ártica estratégica e rica em minerais, mesmo sendo os Estados Unidos e a Dinamarca aliados na NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).

O diploma seguirá agora para o Rei dinamarquês, Frederik X, para promulgação. Noventa e quatro deputados votaram a favor dele e apenas 11 votaram contra.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou já que as declarações dos Estados Unidos sobre a ilha foram desrespeitosas e que esta "nunca, jamais será uma propriedade que possa ser comprada por qualquer pessoa".

ANC // JH

Lusa/Fim