"Que o Senhor acolha os defuntos e dê conforto às suas famílias e a todos os que tiveram de abandonar as suas casas", disse o pontífice.

Mais de 82.500 pessoas tiveram de deixar as suas casas no Rio Grande do Sul, das quais 13.324 permanecem em abrigos públicos, segundo a Efe.

Os dados que têm sido revelados pelas autoridades apontam ainda para pelo menos 59 mortos na sequência das cheias que devastam o sul do país há vários dias, dos quais 55 registados no estado do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina, e o mais afetado pela intempérie.

Segundo a Efe, foram ainda contabilizados mais 11 mortos nas áreas afetadas pelas chuvas, mas as autoridades ainda estão a investigar se a causa esta efetivamente relacionada com as cheias.

Há ainda registo de pelo menos 74 pessoas desaparecidas.

Num balanço efetuado no sábado, as autoridades indicaram que mais de um milhão de habitações ficaram sem água.

LT // ZO

Lusa/Fim