O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, considerou hoje que a resolução adotada pelo Conselho de Segurança chegou "demasiado tarde" e está ainda "longe do que esperava alcançar", nomeadamente, um cessar-fogo completo no enclave palestiniano.

"A resolução é uma tentativa de evitar a fome na Faixa de Gaza e salvar a população, especialmente mulheres e crianças, de uma situação catastrófica, mas não é suficiente para parar a máquina de agressão israelita", destacou em comunicado.

O Egito, um dos países mediadores do conflito, congratulou-se com a criação de um mecanismo internacional para a distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e, assim, fazer face às "trágicas condições humanitárias", mas classificou de "insuficiente" a resolução, de acordo com um comunicado do Ministério do Exterior egípcio.

"Trata-se de um passo importante e positivo para aliviar o sofrimento humanitário que afeta os civis palestinianos. No entanto, é um passo insuficiente porque a resolução não inclui uma exigência de cessar-fogo imediato", aponta o comunicado.

Outros países árabes partilham da mesma posição, como Omã, que, apesar de congratular a iniciativa, criticou-a por não respeitar o "amplo consenso internacional que apela a um cessar-fogo", uma vez que não sublinha a necessidade de garantir o contínuo e eficaz fluxo de ajuda humanitária em toda a Faixa de Gaza.

Os Emirados Árabes Unidos, um dos países que patrocina a resolução, definiu a resolução como "um passo importante, embora o caminho seja longo", e destacou que o Conselho de Segurança deve cumprir com a sua responsabilidade e garantir "a plena implementação desta iniciativa".

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira uma resolução para impulsionar o envio de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, que vive uma situação nefasta com falta de serviços básicos.

A iniciativa, apresentada pelos Emirados Árabes Unidos, teve de ser reescrita diversas vezes devido às objeções dos Estados Unidos da América, que tem poder de veto no organismo, mas Washington acabou por se abster, à semelhança da Rússia.

A resolução pede ao secretário-geral da ONU que designe um coordenador para monitorizar e verificar o envio de ajuda humanitária para o enclave palestiniano, submetido a constantes bombardeamentos depois do início da guerra entre Israel e o Hamas, em 07 de outubro, que causou a morte de mais de 20 mil pessoas.

