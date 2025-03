O tema vencedor foi escolhido através do sistema de votação habitual: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.

A canção dos madeirenses NAPA ficou em segundo lugar na votação do público e em quarto lugar na do júri, com um total de 17 pontos. A canção "Cotovia", de Diana Vilarinho, também obteve a mesma pontuação.

Em caso de empate, prevalece a escolha do público e os NAPA ficaram à frente de Diana Vilarinho.

Na final do 58.º Festival da Canção, que começou no sábado à noite e terminou perto das 01:00 de hoje, e que decorreu nos estúdios da RTP em Lisboa, estavam em competição 12 temas.

Além da canção dos NAPA estiveram também a competir na final: "Apago tudo" (autoria e interpretação de Bombazine), "Eu sei que o amor" (Margarida Campelo), "I wanna destroy you" (HENKA), "Ninguém" (Bluay), "Calafrio" (Jéssica Pina), "A minha casa" (Marco Rodrigues), "Peculiar" (Adamast), "Medo" (Fernando Daniel), "Rapsódia da Paz" (Emmy Curl), "Tristeza" (JOSH) e "Cotovia" (Diana Vilarinho).

As semifinais do 69.º Festival Eurovisão da Canção estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal.

No ano passado, na 68.ª edição, que aconteceu em Malmo, na Suécia, a representante portuguesa, Iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção "Grito".

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

