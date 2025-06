"Depois de uma primeira edição inesquecível, o Barrelas Summer Fest regressa com toda a força nos dias 29 e 30 de agosto de 2025, em Vila Nova de Paiva, para um fim de semana de emoções fortes, música poderosa e experiências arrebatadoras", anunciou o presidente de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques.

Ornatos Violeta são os cabeça de cartaz de 29 de agosto, sexta-feira, dia em que também sobem ao palco Cale del Ruído, Capitão Fausto, Gabriel o Pensador e, a fechar a noite, o DJ Fernando Alvim.

No sábado, os cabeça de cartaz são os britânicos Skunk Anansie, na mesma noite em que tocam Kumpania Algazarra, Morais, Hybrid Theory, Richie Campbell e, a fechar os concertos, estará o DJ Zanova.

Segundo a organização, citada no comunicado de imprensa, os Ornatos Violeta são "verdadeiros ícones da música nacional" e apresentam uma "intensidade poética num espetáculo que ficará gravado na história.

Já os britânicos Skunk Anansie, continuou a organização, "liderados pela carismática Skin, prometem uma atuação vibrante e explosiva, repleta de atitude e emoção".

"E há mais boas notícias para os festivaleiros! O campismo é gratuito de 28 a 31 de agosto, no Parque Urbano de Vila Nova de Paiva -- com todas as condições para uma estadia confortável, segura e rodeada de natureza", anunciou.

Paulo Marques destacou ainda que o Barrelas Summer Fest "é o festival que transforma uma vila beirã num epicentro de música, liberdade e celebração".

"A economia local ganha mais sendo dois dias. Quem visita a vila ajuda o comércio local como cafés, restaurantes e dormidas", justificou Paulo Marques.

