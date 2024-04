O concerto de celebração do 25.º aniversário do segundo e último álbum de originais da banda do Porto no Rock in Rio Lisboa, anunciado hoje pela organização em conferência de imprensa, é o principal destaque do Palco Tejo.

Os Ornatos Violeta atuam no Rock in Rio Lisboa em 22 junho, dia que tem como cabeças de cartaz os norte-americanos Jonas Brothers. O concerto do grupo no Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, está marcado para 21 de julho.

"O monstro precisa de amigos", editado em novembro de 1999, inclui temas como "Ouvi Dizer", "Capitão Romance", "Dia Mau" e "Chaga".

No ano em que assinala 20 anos, o festival Rock in Rio Lisboa muda a 'cidade do rock' do Parque da Bela Vista para o Parque Tejo e inaugura um novo palco: o Palco Tejo, "por onde vão passar novas promessas da cena nacional e internacional, bem como referências de peso já consagradas", de acordo com a organização do festival.

A 10.ª edição do festival acontece nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e hoje foram confirmados mais artistas para o Palco Tejo, além dos Ornatos Violeta.

No dia 15, "as guitarras serão rainhas nas mãos da seleção nacional de luxo formada pelos Blind Zero, Peste & Sida e The Legendary Tigerman, que se juntam aos já anunciados californianos Rival Sons".

Em 16 de junho, os Capitão Fausto e Neyna juntam-se no alinhamento do novo palco do festival a Iñigo Quintero e Lauren Spencer Smith, "num dia também de festa, mas pautado por momentos mais intimistas".

Em 22 de junho, além dos Ornatos Violeta, passam pelo Palco Tejo os Fonzie.

No último dia do festival, 23 de junho, "os ritmos vão acelerar com Danni Gato, MC Cabelinho, ProfJam e Veigh no palco novo do Rock in Rio Lisboa".

O cartaz da 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa inclui ainda artistas e bandas como Scorpions, Doja Cat, Camila Cabello, Calum Scott, Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Macklemore, Extreme, Pedro Sampaio, Soraia Ramos, Pluto, Xutos & Pontapés e Ivete Sangalo.

