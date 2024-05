A resolução, apresentada à Assembleia pela Alemanha e pelo Ruanda, dois países marcados por outros genocídios no século XX, recebeu 84 votos a favor - incluindo de Portugal -, 19 votos contra e 68 abstenções.

Com a votação, no dia 11 de julho passa a assinalar-se o Dia Internacional de Reflexão e Comemoração do Genocídio de 1995 em Srebrenica.

Pouco antes da votação, o líder político dos sérvios da Bósnia-Herzegovina, Milorad Dodik, reafirmou que "não houve um genocídio em Srebrenica".

