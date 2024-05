O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) disse num relatório que a taxa de pobreza nos Territórios Palestinianos Ocupados continua a aumentar à medida que a ofensiva israelita contra Gaza se aproxima do sétimo mês.

Segundo o PNUD, o Produto Interno Bruto (PIB) nos territórios palestinianos caiu 26,9 por cento (cerca de 6,6 mil milhões de euros) em comparação com dados recolhidos em 2023, antes do início da guerra.

"Cada dia adicional desta guerra é um custo enorme e crescente para os habitantes de Gaza e todos os palestinianos, agora e a médio e longo prazo", disse o PNUD, citado pela agência espanhola Europa Press.

O administrador do PNUD, Achim Steiner, afirmou que os novos dados "alertam para o facto de o sofrimento em Gaza não terminar quando a guerra acabar".

"Os níveis sem precedentes de perdas humanas, a destruição de capital e o aumento acentuado da pobreza num período de tempo tão curto precipitarão uma grave crise de desenvolvimento que ameaça o futuro das gerações vindouras", afirmou.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do grupo extremista palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Desde então, uma ofensiva israelita contra a Faixa de Gaza provocou quase 34.600 mortos e a destruição de muitas infraestruturas do enclave palestiniano, de acordo com um balanço do governo local controlado pelo Hamas.

No documento sobre o impacto socioeconómico do conflito, o PNUD calcula que mais três meses de combates aumentem a pobreza entre os palestinianos para 60,7%, o que corresponde a 2,25 vezes mais do que antes da guerra.

O aumento significa mais 1,86 milhões de pessoas abaixo do limiar da pobreza e uma diminuição do PIB de 29%, com perdas totais de cerca de sete mil milhões de euros.

O PNUD receia uma regressão do desenvolvimento aos níveis anteriores a 2004, quando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi calculado pela primeira vez nos Territórios Palestinianos Ocupados.

Os danos diretos infligidos às infraestruturas construídas em Gaza ascendem a cerca de 18,5 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros), o equivalente a 97% do PIB total do território em 2022.

O PNUD calcula que a taxa de desemprego na região aumentará 0,5 pontos percentuais por cada mês adicional de guerra, atingindo 46,1%.

As projeções sugerem que a pobreza poderá aumentar 127,3% nos próximos três meses, em comparação com os níveis anteriores à guerra.

