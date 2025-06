Promovida pelo Instituto Francês de Portugal, a Noite das Ideias arranca às 19:00 e vai ter duas conferências inaugurais: uma pela escritora Djaimilia Pereira de Almeida, sobre "Ilhas da Gentileza", e outra pelo historiador Antoine Lilti, com o tema "Atualidades das Luzes".

De seguida, tem lugar "uma performance singular de Etienne Saglio com a pianista Madeleine Cazenave", intitulada "Variation pour piano et polystyrène", de acordo com comunicado da organização.

"Organizado em três percursos temáticos --- Democracia!, Universal? e Cidadania... --- o evento propõe uma reflexão viva e plural sobre o mundo contemporâneo", acrescentou a organização.

Sob o tema "Democracia!" vai haver uma performance literária por Merai a partir de "Novas Cartas Portuguesas", seguindo-se uma mesa-redonda sobre feminismo, com as participações de Ilda Mendes, Agnès Levecot e Cristina Robalo-Cordeiro, com moderação de Margarida Calafate Ribeiro.

Haverá ainda discussões sobre "O que é a democracia?" e "O papel da educação na democracia", com convidados como Barbara Stiegler, Christophe Pébarthe, Raquel Varela, Diogo Ramada Curto e António Araújo, entre outros.

No domínio do "Universal?", a mesa-redonda vai ser sobre "'Nós' e 'os outros' em Camões", com Isabel Almeida, José Bernardes e Gonçalo M. Tavares, sob moderação de Pedro Sousa Pereira, para além das discussões sobre "outra história do mundo" e a "condição pós-colonial", que vão reunir nomes como Evalina Dias, Pierre Singaravelou, Isabel Castro Henriques, José Eduardo Agualusa ou Filipa Lowndes Vicente, entre outros.

O evento conta ainda com as presenças como as de Emmanuel Renault, Timothée Parrique, Jean Pierre Bourguignon e Carlos Fiolhais, em dois momentos de "micro aberto", sobre riqueza e ciência.

Às 23:30, a Noite das Ideias encerra com um concerto de Pongo.

