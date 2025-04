Contactada pela Lusa sobre o balanço de entradas no museu no ano passado, os números oficiais revelados apontam um aumento de 12,75% face ao ano anterior, em 2023, quando o MAAT recebeu 337 mil visitantes.

Um dos maiores destaques foi a mostra individual de Joana Vasconcelos, intitulada "Plug-in", dispersa por vários espaços do MAAT, incluindo no exterior, que recebeu 260 mil visitantes ao longo quase seis meses, entre o final de setembro de 2023 e início abril de 2024.

Joana Vasconcelos foi a primeira artista a vencer o Prémio Novos Artistas Fundação EDP, em 2000, ano do lançamento.

Ernesto Neto, com "Nosso Barco Tambor Terra" e Vivian Suter, com "Disco", exposições apresentadas na Galeria Oval, foram outros dos artistas que "atraíram grande interesse por parte do público", segundo o MAAT.

Dos 380 mil visitantes, 41 mil foram alunos oriundos de várias escolas do país, participando em mais de 2.300 visitas escolares, ainda segundo a instituição.

Além das exposições, o MAAT apresentou uma programação de performances, oficinas, conversas, visitas guiadas e ações específicas para públicos com necessidades educativas especiais.

Os 337 mil visitantes registados pelo MAAT em 2023 já tinham indicado um regresso aos níveis de frequência anteriores à pandemia de covid-19, segundo o MAAT.

Este ano, a programação do museu inclui exposições individuais de artistas estrangeiros como Jeff Wall, Miriam Cahn e Cerith Wyn Evans, e dos portugueses Ana Léon, Pedro Casqueiro e Isabelle Ferreira.

Estão ainda previstas a mostra "Fluxes", organizada em parceria com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, e a 15.ª edição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, com trabalhos dos finalistas Alice dos Reis, Evy Jokhova, Francisco Trêpa, Inês Brites, Maja Escher e Sara Chang Yan.

AG // MAG

Lusa/Fim