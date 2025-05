"O Estado tem de dar mais às pessoas para as pessoas darem mais a todo o país. E olhar para aqueles que já cá estiveram antes de nós e que estão hoje reformados", declarou Luís Montenegro, líder da AD -- coligação PSD/CDS no final de uma arruada pelo centro histórico de Guimarães.

Tendo ao seu lado o presidente do CDS, Nuno Melo, o primeiro-ministro referiu que "há um ano havia muita gente que duvidava e muita gente que lançou o medo sobre a candidatura da AD, dizendo que iria conseguir cumprir as suas promessas.

"Aumentámos o Complemento Solidário para Idosos por duas vezes, demos uma comparticipação de medicamentos de 100% aos idosos que têm mais dificuldades económicas. Valorizámos todas as pensões quando chegámos a meio do ano de 2024", disse, antes de deixar outra promessa:

"Faremos o mesmo em 2025 se houver condições [financeiras]. Atribuímos um suplemento extraordinário a todas as pensões até 1.527 euros. Estamos a olhar pelo Estado social, pela saúde e pela habitação", completou.

Na sua breve intervenção, o presidente do PSD defendeu que o seu Governo, ao longo do último ano, garantiu "estabilidade financeira, estabilidade económica e estabilidade social". "Precisamos de estabilidade política, precisamos do reforço da nossa maioria para continuar este projeto, para valorizar os jovens, aqueles que estão a trabalhar e aqueles que já estão reformados", acrescentou.

