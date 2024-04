"Temos a plena consciência de que as informações aqui apresentadas estão longe de retratar a realidade, pois ainda há muitas empresas que não comunicam a ocorrência de acidentes, limitando deste modo o acesso do trabalhador ou seus dependentes aos seus direitos", disse a ministra do Trabalho e Segurança Social de Moçambique, Margarida Talapa, durante a conferência nacional sobre segurança e saúde no trabalho, realizada hoje em Maputo.

Em 2023 foram registados menos 12 óbitos por acidentes no trabalho comparado a 2022, com 26 mortes, e uma redução em mais de 400 acidentes, contra os 1.176 registados no ano anterior.

Segundo Margarida Talapa, além dos 14 óbitos, dos 731 acidentes de trabalho registados em 2023, um total de 561 resultaram em incapacidade temporária dos trabalhadores, 73 em incapacidade permanente parcial e 83 em incapacidade permanente.

A ministra alertou ainda para o impacto das mudanças climáticas para a segurança e saúde no trabalho, apelando para que as empresas adotem práticas de proteção e aprimorem os mecanismos de comunicação dos acidentes no setor.

"Apelamos aos profissionais que atuam na área de segurança e saúde no trabalho para que definam mecanismos de massificação de estratégias de consciencialização aos empregadores sobre a necessidade de criar planos de proteção do trabalhador das doenças relacionadas à exposição ao calor", acrescentou a governante.

A cada 15 segundos pelo menos um trabalhador morre no mundo em resultado de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional, resultando em 6.300 mortes por dia e cerca de 2,3 milhões por ano, avançou a ministra do Trabalho moçambicana, apontando estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

