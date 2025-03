Moçambicana LAM regista segundo choque entre pássaros e aeronave numa semana

Maputo, 30 mar 2025 (Lusa) - Uma aeronave da Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) teve de seguir para o aeroporto de Maputo após embater com pássaros, provocando danos no aparelho, segundo a companhia, o segundo caso do género numa semana.