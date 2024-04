"Vamos iniciar as negociações sindicais com os enfermeiros, com os médicos e será muito em breve. O que quer dizer muito em breve? Nas próximas duas semanas porque, naturalmente, temos uma agenda em que vários ministérios têm que estar envolvidos nesta mesa negocial", disse Ana Paula Martins.

A nova ministra da Saúde falava em declarações à margem da conferência "Desafios da Vacinação e Saúde Global: Presente e Futuro", organizada pela Associação da Indústria Farmacêutica (Apifarma), sobre as reivindicações dos sindicatos médicos e dos enfermeiros, estes últimos com uma greve de cinco dias marcados para o final do mês e início de maio, para iniciarem com urgência as negociações.

"Os sindicatos já foram todos contactados exatamente com este objetivo de que as negociações se iniciarão muito brevemente", salientou Ana Paula Martins.

Ressalvando que não iria fazer nenhum comentário sobre os cadernos de encargos dos sindicatos, a governante disse apenas que vai conversar e ouvir as estruturas sindicados e perceber os seus argumentos.

"O diálogo é feito nas duas vias, portanto, é muito importante ouvir os sindicatos, perceber que nos trazem com certeza informações do terreno daquilo que vivem os profissionais e é para isso que aqui estamos, para integrar aquilo que são as suas sugestões", rematou.

HN // JMR

Lusa/fim