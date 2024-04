As autoridades anunciaram a retirada de 11 mil pessoas da área próxima do vulcão, que inclui a ilha de Tagulandang, onde vivem cerca de 20 mil pessoas, e que se situa perto de Ruang, uma pequena ilha na província de Celebes, no norte do país, numa zona isolada do arquipélago.

O vulcão Ruang sofreu cinco erupções desde terça-feira e projetou uma nuvem de cinzas com mais de um quilómetro de altura no céu, obrigando o Ministério dos Transportes a encerrar o aeroporto internacional de Manado, localizado a mais de 100 quilómetros de distância.

A cratera do vulcão voltou a expelir lava durante a madrugada de hoje, o que levou as autoridades a elevar o nível de alerta para o mais alto numa escala de quatro.

Na ilha de Tagulandang, as casas estão cheias de buracos causados pela queda de rochas vulcânicas e os moradores preparam-se para partir, pelo menos temporariamente, sendo que alguns tentaram fugir durante a madrugada, em pânico.

"Ontem [Quarta-feira] à noite, as pessoas fugiram por conta própria, em desordem, devido à erupção do vulcão e aos materiais - pequenas pedras - que caíram", referiram as autoridades, em comunicado.

Uma equipa de cerca de 20 pessoas está agora a retirar os moradores que vivem ao longo da costa, levando-as em barcos insufláveis para locais seguros.

Mais de 800 pessoas tinham sido transferidas de Ruang para Tagulandang após a primeira erupção, na noite de terça-feira.

"Os residentes da ilha Tagulandang, especialmente aqueles que residem perto da praia, devem estar alerta para o risco de projeções de rochas incandescentes, nuvens de fogo e de 'tsunami' causados pelo colapso de destroços do vulcão no mar", avisou o diretor da agência de vulcanologia da Indonésia, Hendra Gunawan, em comunicado.

Em 2018, a cratera do vulcão Anak Krakatoa, localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, desabou parcialmente durante uma erupção, provocando um 'tsunami' que matou mais de 400 pessoas.

As autoridades também evacuaram uma prisão de Tagulandang, transportando 17 presos, 11 funcionários e 19 residentes de barco até ao porto marítimo de Likupang, no norte da ilha de Sulawesi.

A evacuação foi solicitada pelo diretor da prisão porque a instalação fica em frente ao vulcão, disse um socorrista.

Moradores e turistas foram aconselhados a manterem-se a pelo menos seis quilómetros do vulcão.

A Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde o encontro das placas continentais causa atividade vulcânica e sísmica significativa. O país tem quase 130 vulcões ativos.

PMC // APN

Lusa/Fim