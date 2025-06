"As datas de inscrição foram anunciadas duas semanas antes do início para que as participantes tivessem tempo de se preparar e por sabermos, a par de anos anteriores, da enorme procura. As inscrições acabaram por encerrar dois dias depois de abrirem por termos alcançado as mil inscritas", afirmou o presidente da VianaFestas, Manuel Vitorino, citado numa nota hoje enviada à imprensa.

O prazo para a inscrição neste número emblemático da Romaria d'Agonia começou no dia 16 e deveria terminar no dia 30. Face ao número atingido, as inscrições encerraram na quarta-feira.

Manuel Vitorino, que é também vereador da Cultura na Câmara de Viana do Castelo, reconheceu que "nem todas as mulheres que pretendiam conseguiram inscrever-se" e explicou não ser "possível aceitar um número ilimitado de inscrições".

"Uma das nossas preocupações são as condições de organização do Desfile nos jardins do antigo Governo Civil e a segurança de todas [as mordomas]", reforça.

Segundo dados hoje divulgados pela entidade que organiza as festas de Viana do Castelo, "quase 80% das mil mulheres que se inscreveram para participar no Desfile da Mordomia são do distrito de Viana do Castelo, mas a organização da Romaria d'Agonia recebeu este ano, além de um recorde de registos, 118 de outros distritos do país e 80 do exterior, do Brasil aos Estados Unidos".

"De acordo com dados preliminares do processo de inscrição, que decorreu de 16 a 18 de junho, através de uma plataforma eletrónica, a mordoma mais nova a querer participar na edição de 2025 do Desfile da Mordomia completa 14 anos em dezembro, sendo a idade mais comum das inscrições 17 anos", refere a nota.

Num processo que "ainda envolve a validação das inscrições, de acordo com os critérios previamente estabelecidos, nomeadamente ao nível do rigor do trajar e ourar, uma das mordomas a desfilar este ano completou em fevereiro 85 anos".

"Só do concelho de Viana do Castelo inscreveram-se 707 mulheres e jovens -- 784 do distrito -, seguindo-se, fora do Alto Minho, do vizinho distrito de Braga, com 69, e Lisboa, com 36", adianta.

Do concelho de Viana do Castelo há participantes de todas as freguesias, mas as da cidade lideram, com 248, seguindo-se a União de freguesias de Geraz Lima e Deão (72), Areosa (45), Carreço (33), Santa Marta de Portuzelo (32), Darque (29), Alvarães (28), Afife (22), Vila Franca (21) e União de freguesias de Cardielos e Serreleis (21).

De fora do país "foram recebidas inscrições de 10 países, como de França (35 participantes), do Brasil (22), do Luxemburgo (11) e dos Estados Unidos da América (três), mas também do Canadá (duas), Países Baixos (duas), Alemanha (duas), Andorra (uma), Reino Unido (uma) e Ucrânia (uma)".

A fase seguinte deste processo, já a decorrer, é a validação de todas as inscrições de acordo com as regras de bem trajar e ourar.

"Dificilmente alguém fica de fora, este é também um processo educativo e, por isso mesmo, quando uma inscrição não está conforme, a organização entra em contacto, explica o que não está conforme e pede a correção", sublinhou o presidente da VianaFestas.

Em 2025, os trajes à Vianesa da Ribeira Lima (Vermelho) e o de Morgada/Cerimónia, assim como o de Mordoma preto com colete e palmito, representaram o maior número de inscrições para o Desfile da Mordomia, que se realiza no dia 14 de agosto.

A Romaria D'Agonia realiza-se de 12 a 20 de agosto, encerrando no dia da padroeira, feriado municipal.

