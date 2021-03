Desde o início da pandemia, o país contabilizou 188.044 óbitos e 2.104.987 casos confirmados de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já inoculado com a primeira dose mais de 2,6 milhões de pessoas, com cerca de 766 mil a terem recebido a segunda dose, informaram as autoridades sanitárias.

Na terça-feira, o México recebeu novas remessas da vacina da Pzifer-BioNTech, um total de 852.150 doses, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard.

As novas entregas elevam para 4,69 milhões as vacinas chegadas ao país, incluindo as remessas da Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V e Sinovac.

Com 126 milhões de habitantes, o México conta com acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da norte-americana Pfizer, 79,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões da chinesa CanSino, 24 milhões da russa Sputnik V, 10 milhões de chinesa Sinovac e 51,5 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PTA // PTA

Lusa/Fim