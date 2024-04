A líder europeia recebeu hoje o título de doutor Honoris Causa, atribuído pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa, uma distinção que disse receber como "uma responsabilidade de continuar a defender a Europa".

"Como um ímpeto renovado para avançar na defesa dos nossos valores europeus comuns de liberdade, democracia, igualdade e justiça - que, porventura com demasiada frequência, tomamos por garantidos. E que estão a ser cada vez mais ameaçados", afirmou, durante a cerimónia.

Por outro lado, Metsola acentuou que "vivemos tempos difíceis".

"Mas, como diz o ditado português: 'O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente'. É por isso que defendo que a Europa está mais forte do que nunca. Por causa e não apesar dos desafios que se nos depararam", sublinhou a presidente do Parlamento Europeu.

