Com a final empatada 2-2, as 'azuis e brancas' beneficiaram do fator casa na partida decisiva e bateram o PV2014 Colégio Efanor pelos parciais de 26-24, 25-17 e 26-24, arrebatando o troféu.

O FC Porto conquistou o título pela primeira vez de forma autónoma, depois de nas três épocas anteriores (2020/21, 2021/22 e 2022/23) ter conseguido o cetro, mas com a designação de AJM/FC Porto, devido à parceria com a Academia José Moreira, num historial liderado de forma destacada pelo Leixões, com 18 troféus.

