Meta lança aplicação de IA autónoma para competir com ChatGPT

Califórnia, 30 abr 2025 (Lusa) -- A Meta lançou uma aplicação de inteligência artificial (IA) autónoma, Meta AI APP, com ligação às redes sociais para competir com o ChatGTP da OpenAI e diferenciar-se das restantes aplicações de IA, segundo a agência Associated Press.