Na votação secreta realizada no Bundestag (parlamento), o líder da União Democrata Cristã (CDU, na sigla em alemão) obteve 310 votos a favor, menos seis do que a maioria necessária de 316, levando à suspensão da sessão.

Merz está hoje no parlamento alemão para tomar posse como 10.º chanceler pós-Segunda Guerra Mundial, depois de ter alcançado um acordo de coligação com os sociais-democratas do SPD.

Os partidos da coligação CDU/CSU e SPD têm um total de 328 lugares no Parlamento. Os grupos parlamentares estão a discutir a situação atual.

O líder da CDU, de 69 anos, que deveria suceder a Olaf Scholz, prometeu dar prioridade à unidade e à segurança europeia face às ameaças da nova administração norte-americana de Donald Trump e à guerra em curso na Ucrânia, após a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

Internamente, Merz quer promover ideias como a redução dos impostos sobre as empresas para renovar o modelo económico alemão, o que poderá ser bloqueado pelo parceiro de coligação, o Partido Social-Democrata (SPD).

As políticas de imigração deverão ser um dos focos de Merz, com um agravamento e rejeição dos requerentes de asilo sem documentos nas fronteiras do país, apesar de a Comissão Europeia já ter salientado a necessidade de uma abordagem coletiva e unificada sobre migração.

