Numa conferência de imprensa conjunta por ocasião da IV cimeira intergovernamental entre Itália e Turquia, celebrada hoje em Roma, e durante a qual os líderes abordaram a situação na Ucrânia e no Médio Oriente, Meloni disse tomar nota da declaração unilateral de trégua anunciada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, entre 08 e 10 de maio, mas sublinhando que tal é manifestamente insuficiente.

"É uma iniciativa que registamos, mas está muito longe do que é necessário", declarou a chefe de Governo italiana, que defendeu "um cessar-fogo imediato e incondicional, que dure o tempo necessário para iniciar um processo sério e verdadeiras negociações de paz" e desafiou Moscovo a "demonstrar que deseja realmente a paz".

Reafirmando o "total apoio aos esforços" do Presidente dos Estados Unidos "para alcançar uma paz justa e duradoura" na Ucrânia, Meloni considerou que o encontro do passado sábado entre Donald Trump e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, por ocasião do funeral do Papa Francisco, tem "um enorme significado" e fez votos para que o mesmo tenha representado "um ponto de viragem" nas relações entre Washington e Kiev.

Meloni também agradeceu a Erdogan "o trabalho de mediação que tem efetuado desde o início da invasão russa da Ucrânia, em especial para fazer face ao impacto na segurança alimentar", referindo-se ao acordo sobre a exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro mediado por Ancara.

Por seu lado, o Presidente turco assegurou que "a Turquia continuará empenhada em envidar todos os esforços possíveis para encontrar uma solução" para a guerra na Ucrânia e que "apoiará a integridade territorial e a soberania da Ucrânia como um ator eficaz também na segurança do Mar Negro".

Relativamente ao Médio Oriente, Erdogan considerou "prioritário" restabelecer o cessar-fogo em Gaza, voltando a dirigir duras críticas a Israel, enquanto Meloni concordou que "a situação é cada vez mais trágica em Gaza" e sublinhou que "a Itália apoia os esforços dos países árabes para trabalhar não só num plano de reconstrução credível para a Faixa de Gaza, mas também num quadro regional duradouro de paz e segurança".

Nesta IV cimeira bilateral entre Itália e Turquia, três anos depois da anterior, celebrada em Ancara em 2022, Meloni e Erdogan apontaram como objetivo o reforço da cooperação bilateral numa série de setores-chave, como a indústria, a aviação, a segurança, os têxteis, a energia e o setor automóvel, estabelecendo como meta atingir um intercâmbio comercial no valor de 40 mil milhões de dólares (cerca de 35 mil milhões de euros), depois de, em 2024, o comércio bilateral entre os dois países ter alcançado os 32 mil milhões de dólares (28 mil milhões de euros).

