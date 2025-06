Mais de dois milhões de sírios regressam a casa desde a queda do regime

Beirute, 19 jun 2025 (Lusa) - Mais de dois milhões de refugiados e deslocados internos sírios regressaram a casa desde a queda do ex-presidente Bashar al-Assad, no final do ano passado, revelou hoje o Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).