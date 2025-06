De acordo com o relatório diário de sinistralidade da ANSR, foram registados em todo o país, entre 01 de janeiro e 31 de maio, 57.132 acidentes, que provocaram 157 mortos, 960 feridos graves e 16.502 feridos ligeiros.

Comparando com o mesmo período de 2024, verificaram-se menos 16 acidentes, menos 26 vítimas mortais, menos 960 feridos graves e menos 16.502 feridos ligeiros.

Segundo os dados, o maior número de acidentes ocorreu no distrito de Lisboa (10.359), seguido do Porto (9.585), Aveiro (4.450) e Braga (4.285).

No que respeita a vítimas mortais, os distritos de Lisboa e do Porto registaram o maior número, com 19 mortos cada, seguidos de Santarém (18), de Braga (15), Aveiro e Setúbal (13 cada).

O número de mortos diz respeito às vitimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.

Os dados da ANSR indicam ainda que a maioria dos feridos graves foi registada nos distritos de Lisboa (150), Santarém (84), Setúbal (80), Braga (71) e Porto (70).

Já no que se refere aos feridos ligeiros, o maior número ocorreu no distrito de Lisboa (3.621), seguido do Porto (2.703), de Braga (2.123) e Aveiro (1.282).

