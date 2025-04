Há um ano, a concessão entregue à operadora Bestfly estava a entrar em colapso, obrigando à entrada da companhia estatal, Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), para salvar as ligações domésticas.

O número de aviões foi reforçado, com novas ligações e descontos.

No primeiro trimestre de 2024 houve um movimento de 135 mil passageiros entre ilhas, número que saltou para mais de 211 mil no mesmo trimestre deste ano.

Os dados mostram ainda um aumento homólogo de 7% no movimento de passageiros internacionais, para cerca de 687 mil, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, naquele período.

A evolução acompanha a abertura de novas rotas aéreas da Europa para o arquipélago, com um crescimento da procura turística.

Em 2023, o Governo concessionou o serviço público aeroportuário à Cabo Verde Airports, uma empresa do grupo Vinci, com o objetivo de modernizar e expandir os quatro aeroportos internacionais (Boavista, Praia, Sal e São Vicente) e três aeródromos (Fogo, Maio e São Nicolau), no âmbito de um plano de investimentos a 40 anos.

