Em Portugal Continental, o IPMA alargou para 16 os distritos sob aviso amarelo - o terceiro mais grave - por causa da precipitação, com previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de queda de granizo. Apenas os distritos de Lisboa e Setúbal não têm avisos.

No arquipélago da Madeira, o aviso amarelo por causa da chuva, com previsão de aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada, começa a partir das 15:00 nas regiões montanhosas, na Costa Sul e Costa Norte, e às 18:00 na ilha de Porto Santo.

Quanto ao vento, o aviso começa a partir das 15:00 em todo o arquipélago. Todos terminam às 12:00 de quinta-feira.

Na costa norte da Madeira também estará ativo, a partir das 09:00, o aviso amarelo por causa da agitação marítima, esperando-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

Os avisos de agitação marítima estendem-se a todo o arquipélago da Madeira e estarão ativos até às 12:00 de quinta-feira.

Devido a esta situação meteorológica, a Porto Santo Line, concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, que utiliza o navio Lobo Marinho, decidiu antecipar na quarta-feira para as 18:00 a viagem programada para as 21:30 com saída da denominada Ilha Dourada.

Quanto às viagens de quinta-feira, as viagens com saída prevista do Funchal às 08:00 e do Porto Santo às 20:00 "serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo", anuncia a concessionária na sua página oficial.

Para colmatar a situação, a Porto Santo Line apresenta como alternativas de viagens extra no dia seguinte (sexta-feira, 02 de maio) com saídas do Funchal às 08:00 e 19:00 e regressos do Porto Santo às 12:00 e 22:30.

