O lucro líquido no último trimestre do ano passado foi de 590 milhões de dólares, em comparação com os 19 milhões registados no mesmo período do exercício anterior, segundo a companhia, com sede em Forth Worth (Texas).

O volume de negócios operacional acumulado em 2024 foi de 13.660 milhões de dólares, mais 4,6% do que em 2023.

Os resultados do último trimestre foram melhores do que o esperado, mas o preço das ações da American Airlines foi afetado e perdia cerca de 8% no início da sessão bolsista dado que a previsão para o trimestre atual ficou aquém das expectativas de Wall Street.

A companhia aérea espera uma perda ajustada por ação entre 20 e 40 cêntimos para os primeiros três meses de 2025, com base nas tendências atuais da procura e numa previsão do preço do combustível, uma queda acima do esperado pelos analistas.

EO // EA

Lusa/fim