O alerta foi dado às 08:32 para um atropelamento que causou uma morte.

À Lusa, quer o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, quer fonte dos Bombeiros Voluntários de Espinho indicaram, cerca das 09:30, que a linha do Norte está cortada sem previsão sobre quando será reaberta.

A ocorrência aconteceu no apeadeiro de Paramos, no concelho de Espinho, no distrito de Aveiro.

Não foi possível especificar o sexo e a idade da vítima.

Para o local foi chamada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Gaia, meios dos Bombeiros Voluntários de Espinho e a PSP.

A agência Lusa contactou a CP para solicitar informações e aguarda resposta.

