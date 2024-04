Líder do Senado vai tomar medidas para terminar com julgamento de 'impeachment' de Mayorkas

O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, assegurou hoje que vai tomar medidas para rejeitar as acusações de destituição contra o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, decisão que terminaria com o julgamento antes das argumentações.