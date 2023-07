Ao abrigo do programa "Defesa + Jovem" vinte jovens passaram três dias na Base Aérea n.º 8/Aeródromo de Manobra n.º 1, em Maceda, Ovar, no distrito de Aveiro.

"Esta primeira experiência na Força Aérea visa um objetivo fundamental, aproximar as pessoas, os cidadãos portugueses das forças Armadas, os jovens em particular", salientou a ministra da Defesa, que marcou presença na cerimónia de encerramento da iniciativa.

Em declarações aos jornalistas, Helena Carreiras explicou que o objetivo daquele programa é "trazer jovens às unidades militares para terem uma experiencia um pouco mais prolongada do que o habitual sobre o que é a vida militar, conhecerem as atividades dos militares, compreenderem como as organizam, o que fazem, quais são os seus resultados, experimentar na primeira pessoa para poderem ter uma noção, um conhecimento mais profundo das Forças Armadas Portuguesas".

Segundo referiu, "os jovens manifestam, no dia da Defesa Nacional, a vontade de ter uma experiencia mais prolongada com as Forças Armadas".

"Juntamos o conhecimento e as expectativas dos portugueses para criar este programa, que é um programa piloto e que vai desenvolver-se no próximo ano em todos os ramos das Forças Armadas", disse.

O "Defesa + Jovem destina-se a jovens entre os 12 e os 15 anos, permitindo-lhes a possibilidade de pernoitarem nas unidades militares e abrange diferentes atividades consoante o ramo das Forças Armadas.

A Força Aérea foi o primeiro a começar o programa com a iniciativa «Voa com a Força Aérea» -- Base Aérea n.º 8/Aeródromo de Manobra nº 1, em Maceda", que teve a duração de três dias.

Segue-se a iniciativa do Exército, "Militar por três dias", a decorrer na Escola das Armas, entre 18 e 20 de julho com a participação de 10 jovens.

A última parte daquele projeto-piloto será na Marinha, com o a iniciativa "Marinheiro por 5 dias", que vai decorrer na Base Naval de Lisboa e terá a duração de cinco dias (de 24 e 28 de julho), envolvendo até 15 participantes.

