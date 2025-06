As defesas antiaéreas iranianas foram ativadas no seguimento de ataques a oeste da capital iraniana, especificamente nas zonas montanhosas de Bagheri e Chitgar, segundo a agência de notícias estatal ISNA.

O porta-voz do Exército israelita em língua persa, Kamal Penhasi, tinha publicado pouco antes um alerta nas redes sociais para os residentes do terceiro distrito de Teerão, instando-os a abandonar a zona de imediato por razões de segurança.

"Nas próximas horas, o Exército israelita vai operar nesta área para atacar a infraestrutura militar do regime iraniano, como tem feito nos últimos dias em Teerão", afirmou na rede X.

Esta é a primeira ordem de retirada emitida para civis no Irão, numa repetição de uma estratégia já usada na Faixa de Gaza e no Líbano.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou hoje que a emissora estatal iraniana (IRIB) estava "à beira do desaparecimento" depois de o Exército ter emitido um alerta de evacuação para a zona em redor da sua sede, no nordeste de Teerão.

"O porta-voz da propaganda e incitação iraniana está à beira do desaparecimento. A retirada dos residentes próximos já começou", declarou Katz em comunicado.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram hoje que dois outros altos oficiais militares iranianos foram mortos no domingo em consequência dos bombardeamentos contra a sede dos serviços de informação da Guarda Revolucionária em Teerão.

Em concreto, os militares israelitas anunciaram as mortes de Mohsen Bakri, chefe do departamento de Informações da Força Quds, e do seu adjunto, Abu al-Fald Nikuei.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já tinha dado conta da morte de outros dois altos oficiais de informações da Guarda Revolucionária, Mohamed Kazemi, e o seu adjunto, Hassan Mohaqeq.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores, confirmados por Teerão, incluindo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez dezenas de mortos e centenas de feridos de ambos os lados.

HB// APN

Lusa/Fim