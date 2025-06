"Somos a favor da continuidade das discussões com o E3 [Alemanha, França e Reino Unido] e a União Europeia", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano aos jornalistas no final da reunião com os seus homólogos europeus.

Abbas Araghchi afirmou que o seu país "está pronto para considerar a diplomacia assim que a agressão cessar e o agressor for levado à justiça", referindo-se a Israel, que iniciou bombardeamentos em grande escala contra a República Islâmica em 13 de junho.

Após a reunião, os chefes das diplomacias das principais potências europeias indicaram que transmitiram ao governante iraniano o apelo para que Teerão retome as negociações que estavam em curso com os Estados Unidos antes do conflito, para evitar uma escalada regional.

HB // SCA

Lusa/Fim