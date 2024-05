Numa declaração conjunta aos jornalistas, no âmbito de uma visita que o Presidente do Djibuti está a realizar a Bissau, Ismail Omar Guelleh e o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, destacaram a possibilidade de os respetivos países incrementarem a "cooperação sul-sul".

Declarando-se um entusiasta da cooperação entre os países africanos, Umaro Sissoco Embaló disse que a Guiné-Bissau está interessada em aprender com a experiência do Djibuti no domínio das infraestruturas, salientando que este país "desenvolveu as suas infraestruturas portuárias, ocupando uma posição estratégica no comércio na África de leste".

Embaló disse querer agora que aquele país ajude a desenvolver o porto de Bissau.

Ismail Omar Guelleh, que se encontra em Bissau numa visita de Estado entre domingo e terça-feira, disse ser possível avançar nesse domínio e também nos transportes aéreos, no setor do Turismo e na formação de quadros guineenses no seu país, no âmbito do Acordo Geral de Cooperação que os dois chefes de Estado rubricaram, em fevereiro passado, aquando da visita de Sissoco Embaló ao Djibuti.

Omar Guelleh destacou, igualmente, a distinção que lhe foi feita, com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta condecoração do Estado guineense, o que disse honrar os cidadãos do Djibuti.

"Honra-me ser distinguido com uma medalha que homenageia este grande homem e pan-africanista, Amílcar Cabral. Tocou-me profundamente em nome do meu país", declarou Guelleh.

MB // MLL

Lusa/Fim