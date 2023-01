Embora o Governo ainda esteja organizando a resposta aos atentados de 08 de janeiro, quando uma horda de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiu e destruiu prédios públicos em Brasília, as trocas nas chefias das polícias submetidas ao executivo federal são comuns quando há mudança de gestão e o assunto já havia sido abordado na fase de transição da nova gestão.

O único superintendente regional da PRF que mantém o cargo é o do estado brasileiro do Piauí.

Já na Polícia Federal as trocas acontecem nos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondónia, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Paraná, Pará, Amazonas e Minas Gerais.

O novo superintendente da PF no Rio de Janeiro é Leandro Almada, conhecido por liderar uma investigação que revelou obstáculos para esclarecer o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista, Anderson Gomes.

Junto com essas mudanças na polícia, o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva também vem realizando modificações nos gabinetes de segurança encarregados de zelar pelas instalações do Palácio do Planalto, sede da Presidência, e da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado, após os ataques de 'bolsonaristas'.

CYR // LFS

Lusa/Fim