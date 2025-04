"Não vamos poupar esforços nos esclarecimentos perante um problema sério que não teve origem em Portugal", afirmou.

Luís Montenegro falava a meio da segunda reunião extraordinária do Conselho de Ministros em dois dias, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa, após o corte generalizado no abastecimento elétrico que afetou na segunda-feira Portugal e Espanha.

