Frelimo pede ao Governo moçambicano mais medidas após redução do preço dos combustíveis

Maputo, 19 jun 2025 (Lusa) - A comissão política da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) saudou hoje o Governo pela redução do preço dos combustíveis e pediu medidas para o alívio do custo de vida no país.