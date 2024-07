"Esperamos conseguir fazer jus a 'o melhor cartaz sempre'", afirmou o promotor Álvaro Covões, da Everything is New, sobre a próxima edição, fazendo referência ao 'slogan' do festival, que se realizou pela primeira vez em 2007 e acontece anualmente em julho, sempre no Passeio Marítimo de Algés.

A edição que hoje termina esgotou a lotação de 55 mil pessoas por dia, segundo o promotor, que recordou que o cartaz inclui 124 artistas, com 129 atuações.

Hoje, o grande destaque são os norte-americanos Pearl Jam, cuja atuação está marcada no palco principal para as 23:10. Os bilhetes para hoje esgotaram em cerca de 24 horas, em dezembro, na altura em que foi anunciada a presença da banda no NOS Alive.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, salientou que o festival "tem sido uma espécie de motor de muitas transformações que têm acontecido" no Passeio Marítimo de Algés.

"Nos próximos cinco anos vão assistir a transformações extraordinárias neste espaço", cuja gestão é partilhada entre a Câmara Municipal de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, referiu.

De acordo com Isaltino Morais, as acessibilidades ao Passeio Marítimo de Algés serão melhoradas e haverá "possibilidade de alargar o recinto".

As transformações irão acontecer "até à foz do rio Jamor, no sentido de garantir a preservação ambiental da zona e criando condições para que seja usufruída por todos".

A ligação entre Algés e o Passeio Marítimo é feita através de um túnel, que é encerrado em determinadas horas nos dias em que decorre o festival, obrigando o público a ter que fazer a pé parte do IC17/CRIL (Itinerário Complementar 17/Circular Regional Interior de Lisboa) de modo a chegar ao outro lado da linha de comboio.

A construção de uma ponte pedonal para ligar Algés ao Passeio Marítimo tem sido prometida pela Câmara de Oeiras ao longo dos últimos anos.

Na quarta-feira, numa visita ao recinto, o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras disse que o projeto para a construção de uma ponte pedonal para fazer a ligação entre Algés e o respetivo Passeio Marítimo "está em fase final de execução".

"O concurso ficou vazio. Logo que possível lançamos novamente concurso para execução da ponte, mas vai ser executado", afirmou Francisco Rocha Gonçalves aos jornalistas, explicando que serão duas as pontes: "uma mais pequena e outra mais larga, com cerca de 30 metros, que vai com certeza ajudar os festivaleiros a deixarem de subir a CRIL".

Durante a conferência de imprensa de hoje, Álvaro Covões congratulou-se com o anúncio de ampliação do território, "que vai permitir ter o festival mais próximo do mar".

Embora seja possível aumentar o recinto, a lotação irá manter-se nas 55 mil pessoas, disse depois em declarações à Lusa.

A vontade da organização é conseguir aumentar as áreas de alguns palcos, que não o principal, e que em muitos concertos esgotam completamente a lotação, como aconteceu com os Black Pumas ou os Parcels na quinta-feira, por exemplo.

A última atuação da 16.ª edição do NOS Alive está marcada para as 02:45 de domingo.

Hoje, além dos Pearl Jam, vão atuar ainda artistas e bandas como Sum41, Khruangbin, The Cat Empire, Vitalic, Manuel João Vieira e Fernando Rocha.

JRS // MCL

Lusa/Fim