Farmácias sem validação de receitas e sob risco de falha na refrigeração de fármacos devido ao apagão

Lisboa, 28 abr 2025 (Lusa) -- As farmácias enfrentam hoje fortes constrangimentos sem poder validar prescrições e, se a energia não for reposta brevemente, os geradores poderão falhar, comprometendo a conservação de medicamentos que necessitam de refrigeração como as vacinas, alertou a ANF.