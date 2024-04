Na segunda-feira de manhã, "Glas não respondeu à chamada. (...) Os protocolos de segurança foram imediatamente implementados e foi estabelecido que Glas tinha sofrido de um possível mal-estar depois de se ter recusado a comer nas últimas 24 horas", disse o serviço, em comunicado.

O ex-vice-presidente "foi transferido pelos serviços de emergência para o hospital naval de Guayaquil, onde deu entrada por volta das 12:45" (18:45 em Lisboa), continuou.

Glas encontra-se em "estado estável" e vai permanecer "sob observação durante as próximas horas" até voltar à cela, indicou.

Antigo vice-presidente do país entre 2013 a 2018 e próximo do ex-presidente Rafael Correa, Jorge Glas, condenado por corrupção, refugiou-se na embaixada mexicana em Quito em dezembro de 2023.

Na sexta-feira à noite, agentes da polícia equatoriana invadiram as instalações da representação diplomática para retirar Glas.

A invasão, que viola as convenções internacionais sobre recintos diplomáticos, levou à quebra das relações diplomáticas entre a Cidade do México e Quito e a um protesto internacional.

O México anunciou a intenção de recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça e o pessoal diplomático mexicano estabelecido em Quito abandonou a cidade.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, afirmou, em conferência de imprensa, na segunda-feira, que a rusga foi um ato "verdadeiramente autoritário" por parte do Equador, em particular devido à inexperiência do jovem Presidente equatoriano, Daniel Noboa, de 36 anos.

