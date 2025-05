O MP disse num comunicado que "investigações posteriores sobre abuso de poder levaram a esta acusação adicional", a juntar à acusação de insurreição, apresentada em janeiro

Os procuradores sul-coreanos referiram que não solicitaram a prisão preventiva do ex-chefe de Estado, que foi formalmente deposto pelo Tribunal Constitucional no início de abril.

Na quarta-feira, os procuradores invadiram a casa de Yoon em Seul, no âmbito de uma investigação separada sobre um xamã acusado de receber presentes de luxo cuja destinatária final seria a antiga primeira-dama Kim Keon-hee.

De acordo com a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap, o xamã Jeon Seong-bae terá recebido um colar de diamantes, uma mala de luxo e ginseng, um produto popular na Coreia do Sul que pode custar milhares de euros.

Em 16 de abril, a polícia sul-coreana fez buscas no gabinete presidencial e no complexo da residência presidencial de Yoon, como parte de uma investigação à "alegada obstrução à execução de um mandado de detenção".

Dois dias antes, o ex-presidente começou a ser julgado por insurreição, uma acusação que pode resultar numa condenação a prisão perpétua ou mesmo à pena de morte.

Yoon negou ter cometido qualquer ato de insurreição durante a tentativa de impor a lei marcial em dezembro.

"Descrever um acontecimento que durou apenas algumas horas, que não foi violento, e concordar imediatamente em descrever o pedido de dissolução da Assembleia Nacional como uma insurreição (...) parece-me juridicamente infundado", declarou Yoon perante o Tribunal Central de Seul.

O MP acusa Yoon de "querer provocar uma revolta, com o objetivo de derrubar a ordem constitucional", salientando que a lei marcial foi preparada com antecedência e que foram dadas ordens ao exército para cortar a eletricidade e partir as janelas do Parlamento.

Na noite de 03 para 04 de dezembro, Yoon impôs de forma inesperada a lei marcial, enviando o exército para bloquear o parlamento, dominado pela oposição.

No entanto, poucas horas mais tarde, um número elevado de deputados conseguiu reunir-se para votar pelo levantamento da lei marcial, numa crise que apanhou o país de surpresa.

Se for condenado, Yoon será o terceiro antigo presidente da Coreia do Sul a ser condenado por insurreição, depois de Chun Doo-hwan e Roh Tae-woo, em 1996, por um golpe de Estado efetuado em 1979.

A Coreia do Sul realizará eleições presidenciais antecipadas a 03 de junho.

O favorito é Lee Jae-myung, candidato do principal movimento da oposição, o Partido Democrata, que, em 26 de março, foi absolvido de uma condenação por corrupção ligadaa a um projeto de desenvolvimento urbano que ameaçava desqualificá-lo.

