O republicano de Nova Iorque, filho de imigrantes brasileiros, que atuou no Congresso por apenas um ano antes dos seus colegas o expulsarem, em 2023, declarou-se culpado no verão passado por fraude eletrónica federal e roubo de identidade agravado.

O ex-político admitiu ter enganado doadores e roubado as identidades de quase uma dúzia de pessoas, incluindo membros de sua família, para financiar a sua campanha vitoriosa. Como parte de um acordo judicial, Santos concordou em pagar cerca de 580.000 dólares (cerca de 510 mil euros) de indemnizações, além de cumprir a pena de prisão.

Santos, de 36 anos, não respondeu às perguntas feitas ao longe pelos repórteres quando entrava no tribunal de Long Island, mas disse à agência de notícias The Associated Press, na quinta-feira, que está resignado com o seu destino.

"Estou fazendo o melhor que qualquer ser humano poderia fazer, dadas as circunstâncias", escreveu Santos numa mensagem de texto na quinta-feira, acrescentando que estava "pronto para enfrentar a música".

O Ministério Público (MP) pediu sete anos de prisão para Santos, argumentando que em recentes processos judiciais, entre outras coisas, não demonstrou remorso genuíno pelo que fez.

O MP cita comentários recentes que o antigo deputado fez na comunicação social, nos quais se apresenta como vítima de abuso do Ministério Público.

Numa carta dirigida ao tribunal esta semana, Santos enfatizou que continua "profundamente arrependido" pelos seus crimes, mas disse que a sentença proposta pelo MP é muito severa.

Os advogados de Santos pediram uma pena de dois anos de prisão, que é a sentença mínima obrigatória para roubo agravado de identidade.

Argumentando ainda que essa pena é comparável às sentenças aplicadas ao ex-deputado Jesse Jackson Jr. e a outras figuras políticas condenadas por crimes financeiros semelhantes.

Santos foi eleito em 2022, mudando um distrito rico que representa partes do Queens e de Long Island para o Partido Republicano.

Logo depois, foi revelado que o desconhecido político tinha fabricado grande parte da história da sua vida, apresentando-se como um empresário bem-sucedido que trabalhava em empresas de prestígio de Wall Street e possuía um valioso portfólio de imóveis.

Na realidade, Santos estava com dificuldades financeiras e chegou a ser despejado. As revelações levaram a investigações criminais e do Congresso sobre como tinha financiado sua campanha.

À medida que sua sentença se aproximava, Santos mostrava-se reflexivo em publicações nas redes sociais, agradecendo tanto aos seus apoiantes quanto aos seus detratores.

"Aprendi que, independentemente de esquerda, direita ou centro, somos todos humanos e, na maioria das vezes, americanos (LOL) e temos um superpoder que eu prezo, que é a compaixão", escreveu na quinta-feira na plataforma social X. "Para os trolls... bem, vocês são uma parte impactante da forma como as pessoas se moldam, e todos vocês me tornaram muito mais forte e deixaram a minha pele mais grossa!", escreveu.

ATR // ZO

Lusa/Fim